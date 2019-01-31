كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 08:35 مساءً - سيارة هايبرد جديدة لأول مرة في مصر من فولفو

كشف وكيل فولفو في مصر خلال تناوله أسعار سياراته المخفضة الجديدة موديل جديد أعلن عن اطلاقه في مصر وهو ليس موديل جديد بمعنى الكلمة ولكنه نسخة أو اصدار مختلف من أحد موديلاته المتاحة وهو اصدار الهايبرد من سيارته XC90 والذي يطلق عليه اسم XC90-T8 حيث ستأتي السيارة لأول مرة في مصر ضمن سباق السيارات الهايبرد وستطرح كموديل 2019.

فولفو XC90-T8 تأتي بمحرك هايبرد بقوة 400 حصان

وتتميز السيارة بنظام الدفع الهايبرد المعروف بجمعه بين محرك بنزين تقليدي ومحرك كهربائي وتبلغ قوة السيارة 400 حصان وقالت الشركة في مصر أنها ستوفر السيارة في اصدار وحيد وهو اصدار لا يتسع الا لعدد 4 أفراد وتشمل محركات السيارة محرك رباعي الاسطوانات بنزين سعة 2000 سي سي تيربو بقوة حصانية تصل الي 320 حصان فيما تأتي بمحرك كهربائي كذلك بقوة تصل الي 87 حصان.

فولفو XC90-T8 تتوفر بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات

كما يتوفر للسيارة ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات وهو ما يمكن السيارة من التسارع من 0 الي 100 كم في الساعة في 5.6 ثانية قبل بلوغ السيارة سرعة قصوى تصل الي 257 كم في الساعة. كما يتوفر للسيارة بطارية خاصة توفر امكانية تشغيل السيارة بصورة كهربائية فقط لمسافة 40 كم كما تحمل السيارة تجهيزات عديدة تتنوع بين الكونسول الوسطي الخلفي الذي يجعل الجزء الخلفي يستوعب فردين فقط بدلاً من ثلاثة .

فولفو XC90-T8 تأتي بسعر 2 مليون و190 ألف جنيه

كما تتميز السيارة بالمقاعد الجلدية الفاخرة وخواص التسخين والمساج كما يتوفر لها تجهيزات أخرى تشمل الواي فاي والعجلات 21 بوصة فيما كانت الشركة قد أعلنت بالأمس أن سعر هذا الموديل سيبلغ 2 مليون و190 ألف جنيه.