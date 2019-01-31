بـ"أحجبة بيضاء".. أسرة "خفاجي" تستقبل المعزين في "طبيبة الغلابة"

تستقبل منى خفاجي، والدة الدكتورة هبة خفاجي، الشهيرة بـ"طبيبة الغلابة"، عزاء نجلتها، بصحبة ياسمين خفاجي ابنه عمها، ومنى زكي، إحدى صديقات الراحلة، داخل مسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة.

ولفت الثلاثي النسائي الأنظار بارتدائهن حجاب أبيض، خلال استقبال المعزين، وسط حضور كثير من الأهل والأصدقاء ومتابعي طبيبة الغلابة.

وبدأت، منذ قليل، مراسم عزاء الدكتورة هبة خفاجي، أستاذ الأورام بالقصر العيني واستشاري علاج الأورام ومدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، الشهيرة بـ"طبية الغلابة"، بمسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة.

توفت الدكتورة هبة خفاجي، أستاذ الأورام بالقصر العيني واستشاري علاج الأورام ومدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، الثلاثاء 29 يناير الجاري.

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