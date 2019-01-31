والدة "طبيبة الغلابة" لـ"الوطن": "بنتي مش إخوان.. وكان نفسها تقابل السيسي"

تستقبل منى خفاجي، والدة الدكتورة هبة خفاجي، الشهيرة بـ"طبيبة الغلابة"، عزاء نجلنها، بصحبة ياسمين خفاجي ابنه عمها، ومنى زكي، إحدى صديقات الراحلة، داخل مسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة.

ولفت الثلاثي النسائي الأنظار بارتدائهن حجاب أبيض، خلال استقبال المعزين، وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء ومتابعي طبيبة الغلابة.

وبدأت، منذ قليل، مراسم عزاء الدكتورة هبة خفاجي، أستاذ الأورام بمستشفى قصر العيني واستشاري علاج الأورام ومدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، الشهيرة بـ"طبية الغلابة"، بمسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة.

توفت الدكتورة هبة خفاجي، أستاذ الأورام بالقصر العيني واستشاري علاج الأورام ومدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، الثلاثاء 29 يناير الجاري.

في سياق متصل، نفت والدة "طبيبة الغلابة"، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتماء ابنتها لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وقالت منى، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، "بنتي ملهاش علاقة بالخونة دول"، مضيفة أنه قبل وفاتها بأسابيع تلقت تهديدات منهم، تتضمن "أنتي هتموتي قريب" لشدة مهاجمتها لهم.

وأضافت والدة هبة، أن ابنتها كانت تحلم بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشته في أزمة الدواء الحالية في مصر.

وأشارت إلى أن ابنتها لم تتوف نتيجة أزمة قلبية كما أذيع، وأن سبب الموت غير معلوم، مختتمة حديثها، "دي أعمار وقضاء ربنا، واحنا صابرين".

بدء منذ قليل مراسم عزاء الدكتورة هبة خفاجي، أستاذ الأورام بالقصر العيني واستشاري علاج الأورام ومدرس بكلية الطب جامعة القاهرة،، الشهيرة ب"طبية الغلابة"، بمسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة.

وتستقبل منى الخفاجي والدة طبيبة الغلابةؤ ومنى زكي أحدى الصديقات المقربات لها، المعزيين.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من الأصدقاء ومتابعين "هبة" ، ومجموعة من محاربات السرطان

توفت الدكتورة هبة خفاجي، أستاذ الأورام بالقصر العيني واستشاري علاج الأورام ومدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، الثلاثاء ٢٩ يناير الجاري.

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