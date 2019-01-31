"عليا" تطلب الخلع: "جوزي عايزني أدلع راجل تاني"

بعد 4 سنوات زواج، قررت "عليا.أ"، 36 عامًا، رفع دعوى خلع على زوجها، الذي طلب من زوجته الدخول في علاقة مع رجل آخر لينفق عليهما.

حياة غريبة تحملتها "عليا"، بعدما ترك زوجها العمل دون أن يبحث عن بديل لتوفير متطلبات زوجته وابنته ذات الـ 3 سنوات، وتقول الزوجة الثلاثينية، أثناء حديثها لـ "هُن"، "بعد ما ساب الشغل محاولش يدور على شغل تاني واعتمد عليا إني لازم اشتغل بس مكنتش باخد غير 500 جنيه وطبعا مكنش مكفي متطلبات البنت".

اندهشت "عليا"، من موقف زوجها الذى استمر عاما كامل دون عمل معتمدًا على أموال زوجته، وتابعت: "بقى مطلوب مني بجانب إني بشتغل أطبخ واتابع البنت أعمل كل حاجة وهو واقف بيتفرج عليا مش عايز يعمل أي حاجة وكأنه مصدق إنه ساب الشغل".

واستكملت الزوجة: "لما طلبت منه إنه يشيل عني الحمل شوية كان رده عليا مش لاقي شغل يتناسب مع إمكانياتي والمرتبات ضعيفة يبقى إيه اللي يخلينى اشتغل"، رد غريب لم تتخيله الزوجة من زوجها الذي كان يعمل موظفا في إحدى الهيئات الحكومية.

طلب اندهشت منه الزوجة جعلها تقرر ضرورة طلاقها من رجل افتقد كل مفاهيم الرجولة كما ذكرت، مضيفة، "في يوم لاقيته بيقولى الـ500 جنيه اللي بتجبيهم دول مش عاملين حاجة ولا هيعملوا حاجة فلازم يكون فيه حل تاني وقالي في راجل عجوز عنده 60 سنة وأيامه معدودة محتاج واحدة تدلعه وتشوف طلباته وهيدفعلها اللي هي عايزها".

كلمات وقعت على الزوجة الثلاثينية كالصاعقة عندما طلب منها زوجها أن تقوم بهذا الدور، "أنا مش عارفة هو ازاي طلب مني كده كنت فاكراه بيهزر بس لأسف طلع بيتكلم جد وعايزنى أعيش مع راجل تاني علشان هو مش قادر يكفي بيته"، فقررت "عليا"، بعدها رفع دعوى خلع على زوجها بعد رفضه تطليقها.

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