"شات إباحي أمام القضاء".. تفاصيل اتهام صيدلي بقتل زوجته بعد كشف خيانته

"شات إباحي" شاهدته المجني عليها على هاتف المتهم بينه وبين بعض السيدات، عبر "وتس آب" و"فيس بوك"، وعقب ذلك اتهمته بالخيانة بعد قرابة 19 عاما زواج، ونشبت مشاجرة بينهما تعدت عليه فيه بالسباب والشتائم، ما دفعه لإخراج سلاحه وأطلق عيارا ناريا، واخترقت الطلقة رأسها نظرا لقرب المسافة وأودت بحياة الزوجة، طبقا لما ورد فى تحقيقات النيابة وتحريات المباحث بشأن القضية المتهم فيها صيدلي بقتل زوجته فى منطقة بولاق الدكرور في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وتسلمت محكمة استئناف القاهرة، صباح أمس، ملفا لتحديد جلسة محاكمة خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت نيابة حوادث جنوب الجيزة، قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

جاءت بداية سبتمبر الماضي بورود إخطار من إدارة مستشفى بولاق الدكرور، لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بوصول ربة منزل مصابة بطلق ناري فى القلب ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها، بمجرد البلاغ، انتقلت قوة أمنية تحت قيادة العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث غرب الجيزة، رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى مكان البلاغ.

وبدأت القوات في استجواب أسرة الزوجة التي اتهمت الزوج بقتلها، وأنه هناك خلافات بينهما منذ فترة، بسبب شك الزوجة في سلوك زوجها، وأنه وراء إطلاق الرصاص، كما أكدوا أبناء الزوجة بأن والدهما كان يتشاجر مع والدتهم "الضحية"، وأطلق عليها الرصاص وغادر الشقة مسرعًا.

وبعد الانتهاء من مناقشة أسرة المجني عليها، تم إخطار اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، تفاصيل البلاغ، فانتقل اللواء إلى مسرح الجريمة، والعميد أسامة عبد الفتاح، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، وتبين أن مسرح الجريمة عبارة عن "شقة" فى الطابق الثالث مكونة من 3 غرف وصالة مطبخ وحمام، وأن مكان الجريمة غرفة النوم، وتبين وجود آثار دماء وبعثرة في محتويات الشقة، ما يؤكد أنه حدث شد وجذب بين الزوج وزوجته، انتهت بجريمة، وتم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، من إلقاء القبض على الزوج المشتبه فيه بارتكاب الواقعة، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة.

سجلت القوات اعترافات الزوج، وجرى التحفظ عليه، وأخطر المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وانتقل للواقعة وباشر التحقيق، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة.

وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وعقب ورد تقرير الطب الشرعي تمت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات منذ عدة أيام، وتم إرسال ملف القضية، أمس، لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات خلال الأيام القادمة.