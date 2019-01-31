بالصور| ألعاب وحلوى في عزاء طبيبة الغلابة: "دي وصية المرحومة"

شهدت عزاء الدكتورة هبة خفاجي، أستاذ الأورام بمستشفى قصر العيني واستشاري علاج الأورام ومدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، الشهيرة بـ"طبية الغلابة"، توزيع ألعاب وحلوى على أطفال الشوارع وأبناء المعزين الموجودين، في مسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة.

وأوضحت منى زكي، إحدى صديقاتها المقربات، سبب ذلك التقليد، "دي وصية المرحومة، كانت دايما بتفرح الأطفال"، متابعة أن طبيبة الغلابة كانت توزع دائما الحلوى و"البلالين" على الأطفال بمستشفى أبو الريش وفي الشوارع.

وأضافت "منى"، "هبة بتحب البهجة والتفاؤل.. وبتكره الحزن والغم والدموع".

وبدأت، منذ قليل، مراسم عزاء الدكتورة هبة خفاجي، أستاذ الأورام بالقصر العيني واستشاري علاج الأورام ومدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، الشهيرة بـ"طبية الغلابة"، بمسجد الحامدية الشاذلية في الجيزة.

وتستقبل منى الخفاجي والدة طبيبة الغلابة ومنى زكي إحدى الصديقات المقربات لها، المعزين.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من الأصدقاء ومتابعين "هبة"، ومجموعة من محاربات السرطان.

توفت الدكتورة هبة خفاجي، أستاذ الأورام بالقصر العيني واستشاري علاج الأورام ومدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، الثلاثاء 29 يناير الجاري.

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