"الطفولة والأمومة" يناقش خطوات إطلاق مبادرة "دوّي" لتمكين البنات الأطفال

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، اجتماعا تنسيقيا مع الشركاء من الجهات الوطنية والحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالفتيات، تمهيدا لإطلاق مبادرة "دوّي" لتمكين الفتيات الأطفال في مصر.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن"دوّي" هي مبادرة تشاركية مع الجهات المعنية، وتهدف إلى مشاركة الفتيات الأطفال باعتبارهن ركيزة أساسية في التغيير، مع عدم إغفال دور الوالدين والأطفال الذكور.

وأشارت "العشماوي" إلى أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة الوطنية هو تغيير الوعي المجتمعي بقضايا الفتيات الأطفال ولاسيما القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم والعادات والتقاليد، بما فيها التغلب على المفاهيم الدينية المغلوطة تجاه البنات.

وذكرت "العشماوي" أن هذه المبادرة ستتضمن عدة محاور منها (تقديم الخدمات، وإكساب المهارات، والقدرة على التعبير)، موضحة أنه سيتم تدشين موقع الكتروني تفاعلي للتعريف بأهداف المبادرة والترويج لها.

وأكدت "العشماوي" أن مبادرة "دوّي" سيكون لها مردود إيجابي في الحد من تسرب الفتيات من التعليم، وختان الإناث، وزواج الأطفال، إلى جانب مناهضة التمييز ضد الفتيات.

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