الطريقة الصحيحه لاختيار ستائر المنزل

الستائر واحدة من أهم الديكورات، التي تعمل على إظهار جمال الغرفة، وهناك خطوات يجب ان تأخذ في الاعتبار قبل البدء في اختيارها، وبحسب ما ذكرة موقع "homify"، تتمثل الخطوات في النقاط التالية:

- ستائر غرفة المعيشة:

فاختيارها يجب أن تتكون من عدة طبقات، السميكة والخفيفة معا، مع ضرورة اختيار نوعية أقمشة تناسب ديكور وطراز الغرفة سواء إذا كان كلاسيكيا أم عصريا، لكن يجب دائما أن نضع في الاعتبار عدم اختيار ستائر تستهلك كميات كبيرة من القماش خاصةً إذا كانت مساحة الغرفة صغيرة.

- غرفة السفرة:

لا يفضل وضع ستائر كثيرة في غرفة السفرة إلا اذا كانت تحتوي على أكثر من شباك أو بلكونة، ويفضل أن تكون خفيفة وبسيطة ولا تحتوى على ديكورات كثيرة، مع مراعاة أن تكون مرتفعة عن الأرض بعض الشيء.

- ستائر غرفة النوم:

يجب أن تكون الستائر داخل غرفة النوم تساعد على الاسترخاء والهدوء وتستطيع أن تحجب الضوء بطريقة جيدة أثناء النوم مع توفير مساحة الخصوصية أيضا بشكل كافي، ويفضل أن تكون بسيطة وألوانها دافئة، وأن تكون متناسقة مع شكل ولون مفرش السرير حتى تستطيع إضافة لمسة من الإناقة والفخامة داخل الغرفة.

- ستائر غرفة المكتب:

يفضل أن تكون الستارة داخل غرفة المكتبة بسيطة وألوانها فاتحة وهادئة، وتسمح بمرور الضوء بطريقة كافية داخل الغرفة.

- ستائر المطبخ:

إذا كان هناك اتجاه معين في اختيار ستارة المطبخ فهذا الاتجاه ببساطة هو البساطة نفسها، فستارة المطبخ تحديدا يجب أن يكون بسيطة، وخاماته أيضا مناسبة للمطبخ حتى لا تساعد على الاشتعال، فيجب أن تتحق البساطة في الذوق وأن تتماشى ألوانها مع لون المطبخ وديكوراته، والأمان من خلال اختيار خامات مناسبة.

​