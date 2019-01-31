بدء مراسم عزاء "طبيبة الغلابة" بالحامدية الشاذلية

بدأت، منذ قليل، مراسم عزاء الدكتورة هبة خفاجي، أستاذ الأورام بمستشفى قصر العيني واستشاري علاج الأورام ومدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، الشهيرة ب"طبية الغلابة"، بمسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة.

وتستقبل منى الخفاجي، والدة طبيبة الغلابة، ومنى زكي، إحدى الصديقات المقربات لها، المعزين.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من الأصدقاء ومتابعي "هبة"، ومجموعة من محاربات السرطان.

توفت الدكتورة هبة خفاجي، أستاذ الأورام بالقصر العيني واستشاري علاج الأورام ومدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، الثلاثاء 29 يناير الجاري.

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