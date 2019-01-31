بالصور| إطلالة جرئية لإليسا ..وجمهورها "ليه تلبسي هذا؟"

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، عقب نشرها صور جديدة لها بإطلالة "جريئة"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت إليسا بـ"بلوزة" شفافة تظهر حمالة الصدر، من توقيع alexander mcqueen، بالإضافة إلى بنطلون "جينز" أزرق، بصحبة مجموعة من أصدقائها.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت الآلاف من تسجيلات الإعجاب، والتعليقات، أبرزها: "ليه تلبسي هذا يا إليسا"، و"أنتي حلوة في كل أحوال"، و"اللبس جريء كتير".

وظهرت الفنانة اللبنانية بإطلالة مشابهة، في حفل عشاء خاص بدبي، في نوفمبر 2018، بصحبة وديع النجار، ونشرت إطلالتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وارتدت إليسا ملابس من "جيفنشي" لتلك الأمسية، وظهرت بإطلالة جريئة، حيث ارتدت بنطلون أسود "جبردين" له فتحة من الأمام أغلقت بـ"سوستة"، وعليه "توب" من الـ"تل" شفاف ارتدت تحته حمالات صدر فضية.

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