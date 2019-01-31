كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - شاهد.. رد عنيف وقوي من أمير طعيمة علي حملة "خليها تعنس"



أعرب الملحن والشاعر الغنائي أمير طعيمة عن استيائه من حملة "خليها تعنس" التى تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة؛ احتجاجا منهم على تكاليف الزواج. ووجه "طعيمة" رسالة شديدة اللهجة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" لمروجي تلك الحملة قائلًا: "خليها تعنس" ده ممكن يكون أحقر هاشتاج اتعمل من يوم ما اخترعوا السوشيال ميديا، المرأة اللي هي أمك وزوجتك وأختك وبنتك لما تقارنها بسلعة تمنها هيرخص لما تقاطعها، ده معناه إنك مش متربي وخسارة فيك كل جنيه اتصرف عليك من يوم ما ربنا بلانا بيك في الدنيا.



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