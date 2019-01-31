كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - مسئول سابق : التوكيلات لديها معدلات بيع معينة تجعلها حالياً في مأزق

هاجم رئيس غرفة الصناعات الهندسية السابق في مصر حمدي عبدالعزيز حملات المقاطعة لشراء السيارات مؤكداً ان الوضع الحالي صعب في قطاع السيارات الذي تأثر بصورة سلبية شديدة بالحملات التي تطالب بعدم شراء السيارات بسبب الأسعار حسب رأيهم بالاضافة الي أن السوق تعرض لتغييرات كبيرة منذ الغاء الجمارك على السيارات الاوروبية في مصر.

ضرورة بيع أعداد معينة من السيارات سيف مسلط على رقاب التوكيلات

وأضاف أن صناعة السيارات في مصر تأثرت بالأوضاع الحالية في سوق السيارات مشيراً الي أن وكلاء السيارات يعانون في السوق المصري في الوقت الحالي بسبب أن الشركات الأم في الأسواق الخارجية تضع شروط على التوكيلات تكون بمثابة سكين حاد يوضع على رقاب كل توكيل ويتمثل في ضرورة بيع كل توكيل عدد معين من السيارات بالاضافة الي تقديم دعاية بقيمة معينة .

خبير يؤكد أن مصر خسرت 7 مليار جنيه بسبب الغاء الجمارك

وقال أن الشركات لتحقيق المطلوب من مبيعات السيارات لديها يجب أن تقدم السيارات بسعر منافس يجذب المشترين حتى يقوموا بالشراء وتحقق الشركات الهدف المطلوب منها من المبيعات في نفس الوقت ، كما أشار الي أن الدولة المصرية خسرت الكثير بسبب الغاء الجمارك على السيارات الأوروبية بقيمة تبلغ 7 مليار جنيه وقال حسب رأيه أن هذه المبالغ لم يستفد بها أحد.