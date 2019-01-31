كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - المرور يؤكد أن الملصق الالكتروني سيكون شرط للترخيص

أعلنت مصادر مرورية أن عمليات الترخيص المقبلة للسيارات لن تتم الا بعد التأكد من أن كل سيارة مقبلة على الترخيص تحمل الملصق الالكتروني الذي تم الاعلان عنه في الفترة الماضية وأنه سيتم تركيبه في الوحدات المرورية المختلفة في القاهرة الكبرى, وقالت المصادر أن المرور تعاقد مع أحد الشركات المتخصصة للقيام بعمليات التوريد للملصقات التي سيتم توفيرها في كل وحدات المرور في مصر في الفترة المقبلة.

سعر الملصق الالكتروني للسيارات قرابة 50 جنيه

وقال المرور أن سعر الملصق الواحد سيبلغ تكلفته قرابة 50 جنيه وأن هناك امكانية الحصول على ملصق بديل بنفس السعر في حال فقد الملصق الأول ، وشدد المرور على أن توفير معلومات الكترونية حول السيارة من خلال الشريحة في الملصق الالكتروني يوفر للمرور قاعدة بيانات كبيرة بخصوص السيارات في مصر خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات في السوق المحلي في الفترة الماضية وصعوبة رصد كل المخالفات بشكل صحيح.

أجهزة قارئة للملصقات المرورية ترصد مخالفات السيارات

ومن المقرر استخدام أجهزة خاصة لرصد المخالفات تكشف عن بيانات السيارة من خلال قراءة بيانات الملصقات .