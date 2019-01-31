كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - مفاجآت مُدوية في قائمة الزمالك لمباراة جور ماهيا بالكونفدرالية

الزمالك

خرج محمد إبراهيم صانع ألعاب نادي الزمالك من قائمة الفريق لمواجهة جور ماهيا الكيني في الكونفدرالية الإفريقية. وأعلن كريستيان جروس المدير الفني السويسري لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة جور ماهيا الكيني في الجولة الأولى لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية. وشهدت القائمة خروج محمد إبراهيم وأيمن حفني صانعا ألعاب الفريق، فيما تواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق للمباراة الثانية في القائمة بعد عودته من الإصابة، وتواجد أيضا حمدي النقاز في القائمة المكونة من 21 لاعبا بعد الغياب عن المباراة السابقة. وجاءت قائمة الزمالك أمام جور ماهيا كالتالي: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" - عماد السيد - عمر صلاح. الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعة - حازم إمام - حمدي النقاز. الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم "كهربا" - إبراهيم حسن – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد عنتر. الهجوم: عمر السعيد - خالد بو طيب - حميد أحداد. ويلتقي الزمالك مع جور ماهيا يوم الأحد المقبل في كينيا، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

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