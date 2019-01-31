كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - تأكد من استهلاك السيارة للحد الأدنى من الوقود

بعد ارتفاع أسعار الوقود في مصر في الفترات السابقة باتت فكرة ترشيد استهلاك البنزين أو السولار مهمة للكثير من السائقين للحفاظ على الوقود المستخدم في السيارة لأطول فترة ممكنة ومن أهم الأمور التي تساعد على توفير وترشيد استهلاك الوقود في السيارات ما يعرف بموازنة الاطارات بصورة مستمرة عبر نظام وزن الأذرع الذي من جانب يرشد استهلاك الوقود

عدم اتزان الاطارات يؤدي لزيادة الاستهلاك في الوقود

ويقود عدم اتزان الاطارات الي زيادة الاحتكاك بالطريق وزيادة مقاومة الاطار وبالتالي زيادة استهلاكه للوقود لمواجهة مقاومة الاطار للدوران بالاضافة الي الضرر الآخر العائد على الاطارات من زيادة الاحتكاك التي تقلل عمر الاطار وتزيل النقشة بشكل أسرع.

انحراف السيارات والتآكل من جانب واحد علامات على عدم اتزان الاطارات

ومن المهم الفحص المستمر للسيارات في الورش المتخصصة في عملية موازنة الاطارات فيما يمكن التعرف على حالات عدم موازنة اطارات السيارات او استعدالها وتشمل :

- حدوث انحراف في السيارة عند القيادة سواء على السرعات العالية او السرعات المتوسطة

- عدم استقامة الاطارات على سطح الطريق بشكل كامل

- حدوث تآكل في اطارات السيارات من أحد الجوانب بصورة أكبر من الجانب الآخر.

كذلك من ابرز النصائع التي تساعد علي تقليل استهلاك الوقود غلق النوافذ علي الطرق السريعة

ينصح بإغلاق النوافذ علي الطرق السريعة اذا زادت السرعة عن 80 كم حيث أنه يساعد في التقليل من أستهلاك الوقود بنسنة من 4% الي 5%

ويقلله ومن جانب آخر يطيل عمر الاطارات.