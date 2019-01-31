كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - فريق عمل فيلم "إحناتون في مراكش" يستكمل تصوير القسم الثاني بالقاهرة

تخوض المنتجة المغربية أسماء اكريميش تجربتها السينمائية الرابعة بفيلم "أخناتون في مراكش" يشارك فيه نجوم مصريون إلى جانب العديد النجوم المغاربة.

الفيلم بطولة طلعت زكريا ويشاركه من مصر انتصار وسامح يسري ومن المغرب النجم سعيد الناصري والمطربة رجاء قصابني وخولة بن عمران ووسام الأمير.

ويشهد شهر فبراير الحالي استكمال تصوير القسم الثاني من الفيلم في القاهرة حيث انتهى تصوير القسم الاول منه قبل أيام في مدينة مراكش بالمغرب وهو الذي يتناول الجزء الأكبر من الأحداث، و سيحل فريق العمل خلال الشهر الحالي بالقاهرة لاستكمال باقي مشاهد الفيلم.

الفيلم كوميدي اجتماعي سيناريو سعيد الناصري مدير التصوير ياسين بودربة وانتاج اسماء أكريميش first poly production ولديها العديد من التجارب حيث شاركت بفيلمها "لعزيزة" للمخرج محسن بصري في الدورة الاخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي، كما أنتجت "فيلم أبناء الرمال" وكذلك "فيلم الطريق إلى الديدان".

الفيلم يمثل التجربة الاولى من نوعها وتهدف لخلق سوق توزيع وانتاج مشترك بين مصر والمغرب يتطور في المستقبل لعدد اكبر من الإنتاجات السينمائية حيث يتم توزيعها في المغرب والبلدان العربية.