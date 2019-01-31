كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - الجابري وكيل الإعلام العمانية: الميديا دخل في كل تفاصيل الحياة

أقيمت في سلطنة عُمان بمدرج "الفهم" في المركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس ندوة " إعلام المستقبل " ضمن فعاليات ملتقى الأسرة الإعلامية.

أكد علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام في كلمة ألقاها نيابة عن وزارة الإعلام في افتتاح أعمال الندوة، علي أهمية دور الإعلام، وأضاف نتحدث عن تغيير جذري في حياتنا كإعلاميين وفي حياة الأمم.

وأشار الي إن ندوة "إعلام المستقبل" جاءت تدشينا لملتقى الأسرة الإعلامية الذي يجب أن يكون مواكبا لتطور القطاع المهم الذي ننضوي جلنا تحت لوائه.

أضاف: نسعد بالمضي في محاور تتناول إعلام المستقبل من خلال هذه الندوة. وعندما نتحدث عنه ، فإننا نتحدث عن تغيير جذري في حياتنا كإعلاميين، وفي حياة الشعوب، وحياة الأمم والمجتمعات، وفي العادات والتقاليد، وفي التقدم الاقتصادي والاختراعات. والإعلام دخل في كل تفاصيل الحياة، والتطور التكنولوجي القادم يحتم علينا أن نكون على استعداد لمواجهة ذلك المستقبل بعد أن تلاشت المسافات بين المرسل والمتلقي.

وأردف: أكد الإعلام أنه عالمي، ليس فقط من خلال وسائل التواصل الحديثة، ولكنه عالمي أيضا من حيث أسبقيته في التطور الحاصل في العالم. واليوم نقف في ندوة إعلام المستقبل، ونحن نستشرف الذكاء الصناعي، والحواسيب الذكية، والمذيع الحاسوب الذي ظهر قبل فترة.

ثلاثة محاور

ثمنت المناقشات اهتمام المؤسسات الأكاديمية والإعلامية بإجراء بحوث تطبيقية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج أو تقديم أو توزيع المحتوى الإعلامي، بالإضافة إلى العمل علي بناء وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مواكبة الثورة الصناعية الرابعة في المجال الإعلامي وفي نفس الوقت الاهتمام بالتربية الإعلامية ، وإدراجها في مناهج التعليم في السلطنة.

اشتملت الندوة على ثلاثة محاور هي:

- (مهارات الكتابة والنشر لإعلام المستقبل) للدكتور حسني نصر رئيس قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس تحدث خلاله عن كيفية التعامل مع الكم الكبير من المعلومات عبر المنصات المختلفة وأهمية إتقان الإعلامي مهارات الكتابة الجديدة.

- جاء المحور الثاني بعنوان (تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل الإذاعي والتلفزيوني) قدمه أيوب بن صالح العلوي رئيس فريق تطوير بوابة عُماننا ،واستعرض فيه كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الإذاعي والتلفزيوني. كما عرض تجربة " فيس بوك " في كشف الأخبار الكاذبة والوهمية من خلال تحليل المنشورات .

- المحور الثالث بعنوان ( إعلام المستقبل-مفاهيم ومصطلحات ) قدمه الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الدليمي ،واستعرض خلاله الإعلام الهجين السحابي ووسائل الاتصال وارتباطها بالجانب السياسي والاجتماعي في المجتمعات.

أكدت المناقشات عمق الاهتمام في السلطنة بتطوير المحتوى الإعلامي ليلبي احتياجات المستخدمين الحالية والمستقبلية ،مع تمكين مؤسسات التأهيل والتدريب الإعلامية من المساهمة بفعالية في تأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية للتعامل مع إعلام المستقبل.

خرجت الندوة في ختام أعمالها بعدد من التوصيات دعت إلى السعي لتنمية التجارب القائمة على فكرة الاندماج الإعلامي لتعزيز قدرات وسائل الإعلام العمانية في المستقبل وتوفير برامج تدريبية لإكساب الإعلاميين المحترفين مهارات المحتوى الإعلامي الذي يتوافق مع خصائص المستخدمين الجدد.