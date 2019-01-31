كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - سوق الجمعة للسيارات غدا : اتفرج

يتردد الآلاف من المواطنين يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع على سوق السيارات المستعملة بمدينة نصر، أملا في الحصول على سيارة ملائمة تناسب طموحاتهم وتكون فى حيز قدراتهم المالية.

وفى ظل الظروف التي يتعرض لها سوق السيارات من حالة ركود بسبب تداول عدد من الشائعات عن أسعار السيارات المستعملة بسبب تخفيض الجمارك على السيارات الاوروبية، فالكل يريد أن يعرف الاسعار قبل الذهاب الى السوق لاقتناء سيارة ، بالمبلغ المتاح لديه حتى يستطيع تحديد الفئات التي سيختار من بينها.

في حال ما إذا كان بحوزتك 100 ألف جنيه فما هى السيارات التى تستطيع الاختيار بينها فى سوق السيارات دون ان تتعرض لعملية نصب من قبل بعض التجار وبائعي السيارات.

في هذا الفيديو يتيح لك موقع صدى البلد الخيارات التي يمكن أن تتاح لك من موديلات السيارات بمبلغ 100 ألف جنيه.. تعرف عليها.