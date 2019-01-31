كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - كريم حافظ يقترب من قاسم باشا على سبيل الإعارة

كريم حافظ

بات كريم حافظ لاعب المنتخب المصري قريبًا من الانتقال إلى قاسم باشا التركي بعد فسخ تعاقده مع باشاك شهير الذي انضم له على سبيل الإعارة في بداية الموسم الحالي.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن كريم حافظ سيقوم بفسخ عقده مع باشاك شهير بعدما فقد فرصة المشاركة في صفوف الفريق نظرًا لوجود الفرنسي المخضرم جايل كليشى.

وسينضم كريم حافظ إلى قاسم باشا التركي من أجل مزاملة تريزيجيه حتى نهاية الموسم الحالي معارًا من وادي دجلة على أمل المشاركة والحصول على فرصة تسمح له بالانضمام لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.

وبدأ حافظ مسيرته مع وادي دجلة وانضم إلى ليريس البلجيكي في مرحلة مبكرة، قبل أن ينضم إلى عدد من الأندية الأوروبية في قبرص، فرنسا، وأخيرًا تركيا.