كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - شاهد.. صورة رومانسية لشيرين عبد الوهاب في أحضان زوجها



نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، صورة جديدة تجمعها بزوجها المطرب حسام حبيب، من كواليس ألبومها وذلك علي حسابها الرسمي بـ"إنستجرام". وعلقت شيرين، على الصورة قائلة: "بكرة هينزل فيديو جديد من البوم نساي تفتكروا هتكون انهى اغنية". وطرحت النجمة شيرين عبد الوهاب، في اكتوبر الماضي، ألبومها الغنائى الجديد "نساي" عبر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب". ألبوم شيرين عبد الوهاب نساى يضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، ومنها: "حبة جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، ويا ريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى".



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