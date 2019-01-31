كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - نادي بيراميدز يبحث التعاون مع قناة نايل سبورت

بيراميدز

كشف المتحدث الإعلامي لنادي بيراميدز أحمد عفيفي عن خطة للتعاون مع قناة "نايل سبورت" المملوكة للتلفزيون المصري الحكومي. ونشر نادي "بيراميدز" عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لمتحدثه الإعلامي المُعين حديثاً بشأن التعاون مع "نايل سبورت". وقال عفيفي:"نبحث التفاوض مع النيل للرياضة (نايل سبورت) لتقديم التعاون والرعاية والمساهمة في التطوير الحاصل في القناة حالياً". وأتم متحدث بيراميدز:"التعاون سيقضي بظهور النادي إعلامياً عبر القناة (نايل سبورت)، في برنامج الإعلامي الكبير مدحت شلبي فور إتمام المفاوضات". يذكر أن قناة بيراميدز كانت قد أغلقت أبوابها عند تلويح مالكها تركي آل الشيخ بالانسحاب من الاستثمار في مصر، قبل أن يتراجع ويتمسك بناديه رافضاً إعادة القناة للحياة.

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