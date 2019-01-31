كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - تأكيدًا لما نشرته البشاير.. المهندس عادل حامد رئيسًا تنفيذيًا للمصرية للاتصالات

المهندس عادل حامد - الرئيس الجديد للشركة المصرية للاتصالات

البشاير:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن تعيين المهندس عادل حامد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيا للشركة، حيث قامت الحكومة المصرية بتغيير بعض ممثليها في مجلس إدارة الشركة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، وقد عقد المجلس الجديد اجتماعًا اليوم وقام بالموافقة على تعيين المهندس عادل حامد عضوًا منتدبًا ورئيسيًا تنفيذيًا للشركة خلفًا للمهندس أحمد البحيري.

وكانت "البشاير" قد نشرت اليوم، خبرًا يقول أحمد البحيري يغادر منصبه بالشركة المصرية للإتصالات، خلال حركة تغييرات واسعة بالشركة

طالع التفاصيل: عاجل - أحمد البحيري يغادر منصبه بالشركة المصرية للإتصالات

يأتي القرار تماشيًا مع خطة الدولة لدفع المبادرة القومية للتحول الرقمي، والذي تلعب فيه المصرية للاتصالات دورًا استراتيجيًا، كما جاء اختيار المهندس عادل حامد، أحد أبناء الشركة، لتولي منصب الرئيس التنفيذي تأكيدًا للثقة الممنوحة في كوادر الشركة، وما تتطلبه المرحلة القادمة من الإلمام الكامل بجميع أمور الشركة وتفاصيلها التشغيلية.

كما شملت تغييرات ممثلي الحكومة في المجلس الجديد تعيين اللواء أ.ح. طارق محمد عبد الله الظاهر خلفًا للواء أ.ح أشرف محمد فريد، وتعيين المهندس حسام عبد الله موسى الجمل خلفًا للمهندس عمرو عبد الرشيد منصور.

وقد علق الدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة قائلًا "جاء اختيار مجلس الإدارة للسيد المهندس عادل حامد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة لخبرته الطويلة والمميزة وسجله الحافل الذي يؤهله لتوجيه الشركة نحو التحول الرقمي. حيث أهلته خلفيته ودوره الريادي في وحدة أعمال المشغلين وأعمال أنظمة الكوابل الدولية وشغله لمنصب نائب الرئيس التنفيذي لشئون الدولي والمشغلين ليكون المرشح المثالي للعمل على الاستفادة من أصول الشركة المصرية للاتصالات وتعظيم عائداتها في أطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي. كما أحب أن أوجه الشكر للسادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين لمجهوداتهم التي أضافت للشركة الكثير، ونتطلع لتقديم المزيد لخدمة هذه المؤسسة العظيمة خلال الفترة القادمة للمجلس"

كما علق السيد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلًا "أريد أن أعبر عن شكري وامتناني للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لثقتهم البالغة في شخصي واتطلع لتكريس كافة جهودي وطاقتي لدفع هذه الشركة الناجحة بالفعل لتحقيق أهدافها. نحن في وقت مهم في تطور قطاع الاتصالات، وسوف أعتمد على فريق مميز من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات لتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة وتحقيق مزيد من النمو اعتمادًا على نقاط قوتنا وترابطنا. كما أحب أن أتوجه بالشكر للإدارة التنفيذية للشركة وكل الرؤساء التنفيذيين السابقين، وبالأخص المهندس أحمد البحيري الذي قام بمجهودات كبيرة لتطوير قطاعات الشركة المختلفة مما يضع على عاتقي مسئولية استكمال تلك المجهودات في ضوء الاستراتيجية العامة التي تنتهجها الشركة المصرية للاتصالات"