كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - "رنا سماحة " تسجل كتبآ صوتية جديدة مع شركة بوفو ستديوز

أعلن خبير صناعة الكتب الصوتية مصطفى خضر، أن المطربة رنا سماحة سجلت كتبا جديدة لشركة بوفو ستديوز، وهي الشركة الأولى على مستوى الوطن العربي في مجال إنتاج الكتب الصوتية.

ومن المقرر أن تسجل "سماحة" عدة كتب روائية وأدبية تمهيدًا لطرحها عبر إحدى المنصات التي تقدم هذه الخدمة للجمهور عبر الإنترنت، وسبق أن سجلت عدة روايات بصوتها منها "شكلها سافرت" للكاتبة سها الفقى.

وكانت "سماحة" قررت الدخول في تحدٍ جديد على السوشيال ميديا وهو تحدي الأكل، وقالت خلال فيديو لها نشرته على صفحتها على إنستجرام: "نظرًا للظروف الصعبة ولما تمر به البلاد من سقعة وبرد، قررت أعمل تشالنج الأكل، على الهواء".

يذكر أن "بوفو ستديوز" كانت أطلقت خلال الشهر الماضي حملة بعنوان "الأقوياء" تهدف لتشغيل وتدريب المكفوفين باعتبارهم شخصيات تتمتع بقوة إنتاجية هائلة خصوصًا في مجال الصوتيات، وهي حملة هدفها التأكيد على أن المكفوفين وأصحاب الهمم الخاصة هم الأقوياء الحقيقيون ويفتح أمامهم طرقا عدة للعثور على فرص عمل.