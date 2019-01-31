كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - بوستر فيلم "عيش حياتك" يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

أشعل البوستر الدعائي لفيلم "عيش حياتك" للنجم سامح حسين والفنانة ساندى، مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرحه بساعات قليلة.

وبدأ فريق عمل الفيلم فى الترويج له من خلال حساباتهم الشخصية عبر "السوشيال ميديا"، ومن أبرز المواقف التي حدثت للفنانة ساندي، عقب نشر الأفيش الدعائي للفيلم على حسابها الخاص "إنستجرام"، هو سؤال إحدى المراهقات عن موعد الفيلم للنجمة ساندى، حيث أجابتها "فى عيد الحب إن شاء الله"، ثم عادت البنت تسأل عن موعد عيد الحب، مما جعل ساندى تدعوها إلى العرض الخاص لصغر سنها وبراءتها.

"عيش حياتك" بطولة ساندي، محمد نور، سامح حسين وإدوارد، إنتاج رويال صن، وإخراج تامر بسيونى، ومن المقرر عرض الفيلم فى النصف الأول من شهر فبراير.

يذكر أن فيلم "عيش حياتك" ثانى بطولة للفنانة ساندي، عقب فيلمها الأول "خطة جيمى"، الذي حقق نجاحا كبيرا.