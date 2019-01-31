كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - الرقابة الادارية تسترد فيلات من زوجتى صفوت الشريف وابراهيم سليمان ونجل زكي بدر

تمكن جهاز الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية من استرداد ثلاث فيلات وقطع أراضٍ بما عليها من منشىآت من عدد من زوجات وزراء سابقين بمنطقة لسان الوزراء على البحيرات المرة مباشرة بقرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

وشملت هذه الفيلات فيلا كلا من إقبال هانم محمد عطية، حرم الدكتور صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام السابق بمساحة قدرها 970 مترا مربعا بما عليها، وفيلا مصطفى زكي بدر، نجل وزير الداخلية السابق، بمساحة 1696 مترا مربعا مباني، بالإضافة إلى مساحة 3 قراريط و17 سهما مسطح أخضر، وكذا فيلا منى صلاح الدين المنيري، حرم المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، بمساحة 400 متر مربع مباني، بالإضافة إلى مساحة 12 قيراطا مسطح أخضر.

يذكر أن منطقة لسان الوزراء تعد مثالا لما كان يفعله رجال النظام السابق من الاستيلاء على الأراضي في المناطق الحيوية مثل البحيرات المرة التي تم تخصيصها لرجال مبارك، بدلا من تطويرها كواحدة من أهم المناطق السياحية في مصر.