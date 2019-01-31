كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - التضامن تتعامل مع 2271 مشردا وطفلا بلا مأوى بالمحافظات

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثًا عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء أمس الأربعاء 30 يناير 2271 حالة مشردا وأطفال بلا مأوى.

وقد أشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع إلى أنه تم التعامل أمس الأربعاء مع 87 حالة مشرد و72 طفلا بلا مأوى بإجمالي 159 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 89 حالة منها 51 حالة مشرد و38 طفلا بلا مأوى يليها محافظة الجيزة تم التعامل مع 40 حالة منها 20 حالة مشرد و20 طفلا بلا مأوى يليها السويس في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 6حالات منها حالة لمشرد و5 حالات أطفال بلا مأوى.

وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 22 بطانية و93 وجبة ساخنة عليهم.

ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.