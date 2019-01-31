كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - رئيس جمهوريه العناتيل : 39 زوجه و94 طفلا و33 حفيد

يعد الرجل الهندي زيونا تشانا صاحب أكبر عائلة في العالم والتي تتكون من 39 زوجة و94 طفلا و33 حفيدا.

وتعيش العائلة في منزل من أربعة طوابق به 100 غرفة، يقع في قرية باكتوانغ "Baktwang" وسط التلال في الولاية الهندية ميزورام الواقعة على الحدود مع ميانمار وبنغلاديش.

وتتقاسم الزوجات مهجعا قريبا من غرفة نوم تشانا الخاصة، كما تتقاسم العائلة بأكملها مطبخا واحدا، وتخضع الأسرة لنظام معيشة شبه عسكري حيث تقوم "Zathiangi"، أقدم زوجات تشانا بتنظيم الأعمال المنزلية وتوزيعها على الجميع مثل التنظيف والغسيل وإعداد الوجبات، وفي المقابل يتولى الرجال أعمالا مثل زراعة الأرض ورعي الماشية.

وتستهلك العائلة نحو 91 كيلوغرام من الأرز وأكثر من 59 كيلوغرام من البطاطا و30 دجاجة يوميا، وتعينهم على الحياة مواردهم الخاصة وتبرعات من اتباعهم.

وقال تشانا "أعتبر أنني رجل محظوظ ليكون لي 39 زوجة وأكون رب أكبر عائلة في العالم"، وذكر أنه تزوج ذات مرة 10 نساء في عام واحد، مشيرا إلى أنه على استعداد للزواج مرات أخرى عدة.

وقالت "Rinkmini" إحدى زوجاته والبالغة من العمر 35 عاما "نبقى حوله لأنه هو الشخص الأكثر أهمية في المنزل، وهو الرجل الأكثر وسامة في القرية"، وأكدت زوجته "Huntharnghanki" إن قوام الأسرة هو "الحب والاحترام المتبادل".

ويرأس تشانا البالغ من العمر 66 عاما طائفة مسيحية محلية تدعى "تشانا" تبيح تعدد الزوجات. وتعتقد الطائفة التي تأسست في يونيو حزيران 1942 انها ستحكم العالم قريبا مع المسيح ويبلغ عدد أتباعها نحو 400 عائلة.