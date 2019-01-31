كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - الزيات: 4 مليارات جنيه إيرادات مبدئية للتصالح في مخالفات البناء

قال المهندس أحمد جمال الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة نحو معالجة الدولة لتشوهات قوانين البناء في الماضي، والتي أدت إلى عشوائية البناء وعدم السماح بمزيد من العشوائيات بالمستقبل.

وأضاف الزيات، في بيان صحفي لجمعية رجال الأعمال، أن التصالح فى مخالفات البناء من المتوقع أن يحقق إيرادات مبدئية للدولة من المخالفات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، والتي من الممكن استغلالها في تطوير العشوائيات وخلق حياة كريمه للمصريي.

وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الحكومة تسعى من خلال قانون التصالح إلى استعادة الوجه الحضاري لمصر، وذلك بفرض أعمال دهانات الواجهات للمباني المخالفة كشرط أساسي قبل عمليات التصالح.