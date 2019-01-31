كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 07:01 مساءً - عُمان تشهد فعاليات ملتقى الأسرة الإعلامية تحت شعار :إعلامنا-عهد يتجدد

أقيمت في سلطنة عُمان فعاليات ملتقى الأسرة الإعلامية (إعلامنا-عهد يتجدد) والذي تنظمه وزارة الإعلام سنويا .

أقيمت نسخته الثالثة هذا العام في رحاب مركز جامعة السلطان قابوس الثقافي

ألقى الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام كلمة الوزارة ،وأشار فيها إلى أن الإعلام العماني حقق في عام 2018 عددا من الإنجازات، وأهمها:

- فوز وزارة الإعلام بجائزة السلطان قابوس للإجادة الحكومية في الخدمات الإلكترونية كأفضل مؤسسة حكومية منجزة للتحول الإلكتروني ، كما تم تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية داخل السلطنة وخارجها تحت مظلة مركز التدريب الإعلامي الذي يعمل بالتعاون مع وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وجامعة السلطان قابوس وعدد من مؤسسات الإعلام والتدريب العالمية .

وفي إطار الشراكة مع مركز اتصالات الخدمات الحكومية التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، فقد أثمرت هذه الشراكة عن تسعة لقاءات التقى فيها مسئولو دوائر وأقسام الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسات الحكومية لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بالعمل الإعلامي.

أشار الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني الي أن الوزارة نفذت بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومكتب الرؤية المستقبلية حتي عام 2040 ندوة "إعلام المستقبل"، كما أقامت السلطنة احتفالية في الصين بمناسبة ذكرى مرور أربعين عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية العمانية الصينية، حيث تم تدشين النصب التذكاري لسفينة صحار في مدينة جوانزو، وتوجت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم في المجال الإعلامي، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من معارض الكتاب الدولية بالشراكة مع الجهات المعنية.

مسابقة الإجادة الإعلامية - 2019 مخصصة للإعلام الإلكتروني

من جهة أخرى أعلن الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني عن "برنامج تنمية المهارات الإعلامية" ضمن حزمة البرامج التي سينفذها مركز التدريب الإعلامي هذا العام، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج "مهارات التعاملِ مع وسائل الإعلام" لتأهيل المتحدثين الرسميين للمجالسِ واللجانِ الحكومية المتخصصة.

كما أطلق مسابقة الإجادة الإعلامية لعام 2019 التي ستكون مخصصة للإعلام الإلكتروني، وسيتم الإعلان عن محاور المسابقة للتنافس عليها.

أكد أيضا أن مجلس الحوار الإعلامي سيجوب محافظات السلطنة، وستكون السلطنة ضيف الشرف في معرض بروناي الدولي للكتاب، وضيفا خاصا على معرض باريس الدولي للكتاب، فضلا عن عقد العديد من الجلسات والحوارات والندوات المرتبطة بإعلام المستقبل خلال العام الحالي.

شراكةٍ استراتيجيةٍ

وقال الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام في كلمته أن الملتقى يأتي بشراكةٍ استراتيجيةٍ بين وزارةِ الإعلامِ والهيئةِ العامةِ للإذاعةِ والتلفزيون ووزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس.

وأضاف يجتمع في الملتقى طلابُ الإعلامِ والأكاديميون والباحثون والمهنيون وكلُّ من له علاقةٌ بمهنةِ الإعلامِ للتحاور وتبادل التجارب والخبرات في مجال العملِ الإعلامي.

متحفِ الإعلامِ العماني

وأوضح وزير الإعلام أن هناك تعاونا مع وزارة التعليم العالي وجامعةِ السلطان قابوس لتجميعِ الدراساتِ الإعلاميةِ التي ستضمها "المكتبة الإعلامية" المتخصصةُ في الإعلامِ العماني، وتم عقدُ ندوةٍ متخصصةٍ عن الإعلامِ والطفلِ والمستقبلِ بعنوان "أطفالنا وإعلام المستقبل" بمشاركةِ عددٍ من المختصين.

