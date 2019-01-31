انت الان تتابع تفاصيل خبر جريمة تهز السعودية.. رجل ينحر طفل أمام والدته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 06:52 مساءً - أقدم رجل سعودي على نحر طفل (6 أعوام) أمام والدته بالقرب من أحد مقاهي طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، عن مصادر أن الجريمة وقعت بحي التلال في المدينة المنورة عند الساعة السابعة أمس الأربعاء، حيث نحر الجاني الطفل بآلة حادة أمام والدته.

وبينت الصحيفة أن الطفل قادم من الأحساء مع أسرته لزيارة المسجد النبوي، حيث لا تزال والدة الطفل ترقد في المستشفى بحالة نفسية متدهورة، عقب الجريمة، حيث أصيبت بحالة غيبوبة إثر الهلع الذي انتابها من مشاهدة ابنها وسط بركة من الدماء.

وأكدت الصحيفة أن الجهات الأمنية ستصدر بياناً رسمياً لتوضيح ملابسات الجريمة التي هزت المدينة المنورة.