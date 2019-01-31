إلامَ ترمز خطة الـ"40%" في الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان؟

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خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 06:52 مساءً - أطلق مركز الكويت لمكافحة السرطان، الخميس، فعاليات الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان؛ تعزيزاً للوعي الصحي بين كل الشرائح المستهدَفة وحماية المجتمعات الخليجية من أخطار هذا المرض.

وقالت مديرة المركز، خلود العلي، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الحملة الخليجية الموحدة تأتي تحت مظلة المركز الخليجي لمكافحة السرطان بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، الذي يهدف إلى توحيد الرسائل الإعلامية ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.

وبيَّنت أن الحملة التوعوية تدشَّن للمرة الرابعة على التوالي في الخليج، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمنظمة الصحة العالمية للتوعية بمرض السرطان.

خطة "40% - 40%"

وحثت "العلي" الحكومات بمختلف هيئاتها وأفرادها، على توحيد الجهود واتخاذ القرارات المناسبة للتصدي لهذا المرض؛ وهو ما يتطلب توعية علمية مكثفة تعتمد على الحقائق العلمية ومستجدات الأبحاث العلمية في طب السرطان ونتائجها.

وأشارت إلى أن شعار الأسبوع الخليجي هو "40% وقاية.. 40% شفاء"، وتعني الـ40% الأولى أن أمراض السرطان يمكن الوقاية منها باتباع أنماط الحياة الصحية، والغذاء الصحي، وممارسة النشاط البدني، والمحافظة على الوزن الصحي.

أما الـ40% الثانية، بحسب العلي، فتمثل نسبة زيادة الشفاء من المرض في حالة الكشف المبكر عن المرض؛ عن طريق تدريب أطباء الرعاية الأولية وأطباء الأسنان والهيئة التمريضية على كيفية الكشف عن المرض، إضافة إلى تثقيف المجتمع بأعراض المرض وأهمية الكشف المبكر.

ويتضمن الأسبوع الخليجي لمكافحة مرض السرطان أيضاً محاضرات توعوية خارج المركز في جهات عدة، ونشاط "الووكاثون"، أو ماراثون المشي، إلى جانب مائدة غذاء صحية بأحد الأسواق، وغيرها من الفعاليات على مدار الأسبوع.