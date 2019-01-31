بالصور| ياسمين الخطيب ترتدي فستان غادة عادل في "آخر النهار"

لفتت الإعلامية ياسمين الخطيب الأنظار بإطلالتها، خلال تقديمها فقرتها الأسبوعية في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، مساء الأربعاء. وظهرت "ياسمين" بفستان متوسط الطول، تميز بأنه بني اللون، ويحمل نقوش جلد النمر، ومزين بحزام قاتم اللون. وارتدت الفنانة غادة عادل الفستان نفسه، بصحبة أصدقائها، خلال إحدى الحفلات الخاصة، منذ أسابيع. وأثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صورة للمخرج خالد يوسف وهو يحتضن الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، والتي اتبعتها الخطيب بإعلان زواجها منه لفترة مضت، وهو ما رد عليه عبر حسابه على موقع "فيسبوك" دون تأكيد الخبر، مؤكدًا أنه يتعرض لشائعات مغرضة، لتعود الخطيب مجددًا ببيان، جاء فيه أنها "غير نادمة ولا معتزة" بتلك المرحلة من حياتها. ​

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