مصممة الأزياء علا زاد تقدم العباءة السعودية بصورة عصرية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرحت مصممة الأزياء السعودية، علا زاد إنها حاولت تقديم شكل مختلف من العباءة السعودية تتسم بالعصرية والموضة العالمية، موضحة أنها حاولت أن تغير من مواصفات العباءة السعودية من حيث الألوان والتصميم.

وأضافت في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال مشاركتها في عرض أزياء "كايرو فاشون شو" أن من أهم مواصفات العباءة السعودية هو وجود الحجاب، رمز الزي السعودي، مشيرة إلى أنها شاركت في العرض بحوالي 6 قطع من نوعية ملابس "الأوكوتيور".

وكشفت علا في فيديو "فوشيا" عن عدد القطع التي شاركت بها في العرض والتطويرات التي أضافتها لشكل العباءة لتناسب جميع المناسبات التي تشارك فيها الفتاة السعودية.