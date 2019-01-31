"من غير فلوس".. 4 طرق طبيعية لإزالة التاتو في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

عادة ما يرغب الشباب من الجنسين في عمل تاتو بمناطق مختلفة من الجسم، ولكن لا يحب البعض إزالته عن طريق الليزر، سواء خوفا من الشعور بالألم أو توفيرا للتكلفة المادية.

لذلك، قد موقع صحيفة "الجارديان" البريطانية بعض الوصفات الطبيعية التي تتواجد في المنزل لإزالة التاتو:

1- وصفة الصبار مع الزبادي:

يدخل الصبار في معالجة كثير من المشكلات المتعلقة بالشعر والبشرة، وهو قادر أيضًا على إزالة التاتو. ويمكن خاصة لمن يعانون من حساسية البشرة، استخدام هذه الوصفة للحد من تهيج البشرة.

ببساطة اخلط جل الصبار والزبادي حتى يصبحا عجينة متماسكة، ضعها على المنطقة المتواجد عليها الوشم، واستخدمها 4 مرات للتأكد من إزالة الوشم نهائيًا.

بتلك الطريقة الطبيعية لن تشعرين بأي ألم، كما أن الخليط سيمد الجلد بالتغذية بفضل تواجد فيتامين E والعديد من الفيتامينات الأخرى المتواجدة في الزبادي.

2- استخدام الرمال:

واحدة من أكثر الطرق الفعالة للتخلص من التاتو هي الرمال، فهي من أكثر الطرق المستخدمة التي يمكنك تجربتها دون الشعور بألم. ويمكنك استخدامها لإزالة الوشم في منزلك دون الحاجة إلى دفع كثير من الأموال لإزالته.

كما أنها لا تسبب أي ضرر للجلد، ويمكنك استخدام قليل من الرمل ووضعه في طبق بلاستيكي وخلطه مع الماء حتى يصبح عجينة متماسكة، وتطبيقه على الجلد من خلال استخدام قطعة من الاسفنج، أو القطن، ووضعه على الجلد.

3- عصير الليمون والملح:

عصير الليمون من الطرق الفعالة لإزالة التاتو، ويكون أكثر فعالية عند خلطه بالملح فهي وسيلة طبيعية تخلصك من الوشم في وقت قصير ولكن إذا كانت بشرتك تعاني من الحساسية، لا ينصح باستخدام هذه الوصفة لعدم حدوث التهابات.

ولهذه الطريقة، تحتاجين إلى قطع الليمون إلى نصفين واستخدام العصير دون التخلص من القشر، ووضع ملعقة من الملح على العصير واستخدام القشرة كوسيلة لإزالة التاتو، يمكنك تطبيقه لمدة نصف ساعة وبعدها غسل المنطقة بالماء الدافئ، ولكن لا يفضل استخدام تلك الوصفة في حالة عمل التاتو في فترة قصيرة حتى لا يسبب التهابا في الجلد.

4-العسل:

من المتعارف علية أن العسل لديه قوة فعالة على تهدئة الجلد والتخلص من الالتهابات، كما أنه يساعد على إزالة الوشم ويزيل البقع الداكنة من الجلد، ويخلصك من الفيروسات والبكتيريا التي من الممكن أن يسببها الوشم، قومي بتطبيقه عدة مرات حتى إزالته.