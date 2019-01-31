"لا تنتقد".. 8 نصائح هامة في أول يوم بعملك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

يرتكب البعض أخطاء كثيرة في اليوم الأول من العمل، ما يؤثر عليه سلبًا وعلى علاقته بزملائه، وعلى تقييم مديره له، فكيف يمكن تفادي تلك الأخطاء؟

موقع nerd wallet استعرض 8 نصائح هامة يجب أن تعرفها قبل أن تبدأ في عملك الجديد:

1- اعرف عن الشركة

يجب أن تعرف الأمور المهمة عن الشركة قبل أن تذهب في يومك الأول. يمكنك معرفة ذلك من أحد أصدقائك ومعارفك الذين يعملون بها. كما يمكنك أن تتصفح موقع الشركة لتعرف أكثر عن حسابتها والعاملين فيها حتى طريقة العمل يمكن أن تستنتجها من الموقع الخاص بهم.

2- اعرف أخطاءك

إذا كنت قد تركت عمل سابق، يجب أن تعرف أن هذا العمل بمثابة فرصة جديدة لك، فيجب قبل أن تباشر عملك الجديد، أن تحصي أخطاءك وتعترف بها، وأن تتعلم من تلك الأخطاء جيدًا حتى لا ترتكبها وتفسد عليك عملك الجديد.

3- اعتن بمظهرك جيدًا

كما يقال الانطباع الأول يدوم، لذا يجب أن تعتني بمظهرك في هذا اليوم وترتدي أفضل الملابس عندك، لكن لاحظ أن تكون الملابس مناسبة للشركة التي تعمل بها والقواعد التي تتبعها.

4- الوصول في الميعاد المحدد

يجب أن تصل في الميعاد ويفضل أن تصل قبله ببعض الوقت، فهذا لن يقلل من شعورك بالتوتر والضغط النفسي فقط، لكن سيترك أيضا انطباعا جيدا عنك وعن التزامك في العمل.

4- ابتسم

يجب أن تقابل جميع العاملين في عملك الجديد بابتسامة بسيطة، لتنقل لهم شعور الود والتقرب من جهة، والثقة بالنفس من جهة أخرى. وسيؤدي ذلك بالضرورة إلى بناء علاقة جيدة مع زملائك في العمل فيما بعد.

6- خذ طعاما

غالبا مما ستحتاج في أول يوم أن يكون طعامك معك، لأنك لا تعرف المطاعم والأماكن التي يمكن شراء الطعام منها، وستحتاج بعض الوقت لكي تألف زملاء العمل.

7- لا تنتقد

ابتعد عن الانتقاد في أول يوم، سواء انتقاد زملاءك أو أي انتقاد في طريقة العمل، لأن هذا يترك انطباعا سيئا، فقد يجعلهم يعتقدون أنك تريد أن تثبت لهم أنك الأفضل أو على دراية أكبر بالعمل.

8- لا تطلب إجازة

في أول أيام العمل تجنب طلب إجازة خاصة إذا كانت طويلة، فهذا يترك انطباعا سيئا لدى مديرك، فيجب أن تشعر مديرك بمثابرتك في العمل والتزامك، وبعد أن تثبت كفاءتك يمكنك أن تطلب الإجازة.