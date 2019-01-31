وصفة سهلة وسريعة لكيك السويسرول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد: إذا كنت ممن يجبون المخبوزات والحلوى، خاصة كيك السويسرول، يستعرض لك "الخليج 365" طريقة وصفة سهلة وسريعة لكيك السويس رول وفقًا كوكباد المعني بالطبخ والوصفات. المقادير: 1- 4 بيضات (بدرجة حرارة الغرفة) 2- 3 أكياس فانيليا 3- كوب إلا ربع من السكر طريقة التحضير: 1- نخلط البيض والفاتيليا والسكر بالمضرب الكهربائي حتى يتحول الخليط إلى اللون الأبيض. 2- نضيف الدقيق ونقلب في اتجاه واحد حتى يمتزج الخليط. 3- نفرغ الخليط في صينية من التيفال مدهونة بالزيت أو السمن مع الدقيق. 4- نضعها في الفرن على نار متوسطة حتى تنضج. 5- نخرجها من الفرن ونلفها رول بورق زبدة أو الألومنيوم ونتركها حتى تبرد. 6- نحشيها بالمربة أو صوص الشيكولاتة. 7- نلفها رول مرة بورق الفويل وتدخل الثلاجة حتى تبرد.

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