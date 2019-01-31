للتغير.. حضري وصفة ناجتس السمك بطريقة بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- المقادير: نصف كيلو سمك الفيليه 2كوب من البطاطس مهروسة كوب من البقسماط بودرة البصل بودرة الثوم فصوص الثوم مهروس الكمون ملعقة عصير الليمون ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ملعقة كبيرة من النشا بقدونس حسب الرغبة طريقة التحضير: 1- في وعاء متوسط الحجم تبلي السمك بالثوم المهروس والتوابل جيداً. 2- ضعي السمك في الكبة وافرميه جيدا ثم ضعي عليه البطاطس والنشا والملح والبيكينج باودر والبقسماط وقلبي حتى تمام الاختلاط. 3- قومي بتشكيل المزيج على شكل ناجتس ثم ضعيه في البقسماط. 4- سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة. 5- ضعي ناجتس السمك في الزيت الساخن حتى يتحول لونه إلى الذهبي.

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