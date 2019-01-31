كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - أنغام تعلن موعد عرض برنامج الزمن الجميل

أعلنت النجمة أنغام عن موعد بث برنامج اكتشاف المواهب "الزمن الجميل"، الذى من المقرر أن يعرض على شاشة قناة أبو ظبى الفضائية، وتشارك فيه الفنانة أنغام، كعضو لجنة تحكيم.

وكتبت أنغام على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "‏بكره أول حلقة من برنامج الزمن الجميل.. جاهزين؟".

وشاركت الفنانة أنغام، البرومو الخاص بالبرنامج، ويشاركها فى عضوية لجنة التحكيم المطرب اللبنانى مروان خورى، والمطربة المغربية أسماء لمنور.