كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - شاهد - كندة علوش تنشر صورة مع ابنتها



شاركت الفنانة السورية كندة علوش جمهورها على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصورة لها وهي تمسك قدم ابنتها حياة من الفنان عمرو يوسف. وعلقت "كندة" على الصورة قائلة: "حياتي وعمري". وتفضل كندة علوش وزوجها عمرو يوسف عدم نشر صورة لوجه ابنتهما "حياة" وتلجأ إلى إظهار أصابع قدمها فقط.



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