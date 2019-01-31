كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - وائل كفوري بديلًا لـ رابح صقر في حفل فبراير الكويت

أعادت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرح بوستر حفل مهرجان فبراير الكويت، الموافق يوم 8 فبراير، وذلك بعد أن أعلن الفنان السعودي رابح صقر انسحابه من الحفل لظروف طارئة له، ليبقى مكانه في الحفل شاغرًا.

وتضمن البوستر الجديد للحفل، الفنان الخليجي نبيل شعيل، والفنان اللبناني وائل كفوري، ليكون الأخير بديلًا لـ رابح صقر بعد الانسحاب المفاجئ.

وكان رابح صقر، قد نشر اعتذار عبر حسابه على تويتر، قال فيه: «أقدم اعتذاري لجمهوري الحبيب والمسؤولين على حفل فبراير الكويت المقام في ٨ فبراير لظروفي الخاصة، وأعدهم بتواجدي في السنوات القادمة بإذن الله وأتمنى منكم ومن القائمين على هذا المهرجان قبول اعتذاري متمنيًا لأرض الكويت دوام الأفراح، دمتم بخير».