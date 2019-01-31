كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس
ارتفعت أسعار الذهب فى الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الخميس بقيمة 4 جنيهات، ليواصل الذهب صعوده لأعلى مستويات له منذ أبريل 2018، حيث ارتفعت أوقية الذهب مسجلة 1324 دولار حتى الآن.
وسجل سعر الذهب فى مصر لعيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة بمصر 654 جنيها للجرام، فى أعلى سعر للذهب منذ أكثر من 8 أشهر نتيجة تحرك سعر الذهب عالميا.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
عيار 24 يسجل الآن 747 جنيها للجرام.
عيار 21 يسجل الآن 654 جنيها للجرام.
عيار 18 يسجل 560 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5232 جنيها.
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