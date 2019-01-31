كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - إطلاق بيع تذاكر معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص

يوجه معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة دعوة لكافة عشاق الشخصيات الخيالية والأبطال الخارقين ومتابعي أقوى المسلسلات والأفلام من أجل حجز تذاكر المعرض لهذا العام والتي تم الإعلان عن طرحها للبيع.

ومع وجود مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية التي تناسب الجميع من الكبار والصغار، فقد أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، الذي يقام في دبي، أن الممثل روس ماركواند، الذي يشتهر بأداء شخصية روس في مسلسل "ذا ووكينج ديد"، سيكون أول الشخصيات الشهيرة التي أعلن عن حضورها الحدث الذي يقام خلال شهر أبريل القادم. ويمكن للزائرين مقابلة الممثل المعروف على مدار ثلاثة أيام من الحدث، كما سيحظون بفرصة لمشاهدته مباشرة على مسرح المعرض حيث سينضم إلى جلسة النقاشات التي يشارك فيها عدد من المشاهير.

وسيعلن أسبوعيًا عن المزيد من المستجدات والأخبار الخاصة بمعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة حتى موعد الحدث الذي يستمر من 11 إلى 13 أبريل 2019.

وتقام فعاليات معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة في مركز دبي التجاري العالمي من 11 إلى 13 أبريل. وتتوفر التذاكر للشراء من Platinumlist.net، ومواقع فيرجن ميجا ستور على الإنترنت، وجميع متاجر فيرجن ميجا ستور.

كما يمكن الاستفادة من الأسعار المخفضة على التذاكر عند الشراء قبل 21 فبراير 2019.

ويتوفر عدد محدود من تذاكر كبار الشخصيات، ويمكن الحجز مبكرًا لضمان الدخول إلى المعرض.

