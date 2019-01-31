كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - بصوت رنا سماحة.. كتب روائية وأدبية صوتية جديدة

أعلن خبير صناعة الكتب الصوتية مصطفى خضر، أن المطربة رنا سماحة قامت بتسجيل كتب جديدة لشركة بوفو ستوديوز، وهي الشركة الأولى على مستوى الوطن العربي في مجال إنتاج الكتب الصوتية.

ومن المقرر أن تسجل "سماحة" عدة كتب روائية وأدبية تمهيدًا لطرحها عبر إحدى المنصات التي تقدم هذه الخدمة للجمهور عبر الأنترنت، وسبق وأن سجلت "رنا" عدة روايات بصوتها منها "شكلها سافرت" للكاتبة "سها الفقى".

وكانت "رنا" قررت الدخول في تحدي جديد على السوشيال ميديا وهو تحدي الأكل، وقالت خلال فيديو لها نشرته على صفحتها على انستجرام، "نظرًا للظروف الصعبة ولما تمر به البلاد من سقعة وبرد، قررت أعمل تشالنج الأكل، على الهواء".

ويجدر الإشارة إلى أن "بوفو ستوديوز" كانت أطلقت خلال الشهر الماضي حملة بعنوان "الأقوياء" تهدف لتشغيل وتدريب المكفوفين باعتبارهم شخصيات تتمتع بقوة انتاجية هائلة خصوصا في مجال الصوتيات، وهي حملة هدفها التأكيد على إن المكفوفين وأصحاب الهمم الخاصة هم الأقوياء الحقيقيين ويفتح أمامهم طرق عدة للعثور على فرص عمل.