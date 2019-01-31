كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - قرار وزاري بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعى 2018-2019.

وتضم اللجنة كل من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان "مقررًا"، وعضوية عدد من نواب رؤساء جامعات "عين شمس، وكفر الشيخ، وجنوب الوادى، والزقازيق، وبنى سويف، وبورسعيد"، بالإضافة إلى السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وممثل عن الجامعات الخاصة.

كما أصدر وزير التعليم العالي قرارًا وزاريًا بتشكيل المجلس التنفيذي لهذه اللجنة، والذي يختص بالإعداد والتنفيذ والمتابعة المستمرة للأنشطة الطلابية.

ويضم المجلس كل من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وعددا من الأساتذة بكليات التربية الرياضية والفنون الجميلة والتربية الموسيقية بجامعات (كفر الشيخ، طنطا، حلوان، بنها)، وممثلين عن وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، بالإضافة إلى محمد محمود رئيس قطاع التنمية والخدمات بالوزارة، وأحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.