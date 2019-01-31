كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية

الإسكندرية نسرين عبد الرحيم

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، أن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الخميس، حيث تواجد بالميناء 141 سفينة، تراكى علي الأرصفة 39 سفينة، جاري تفريغهم، منهم السفينة "بيتر ستار" قادمة من روسيا، وعلي متنها 40 ألف طن قمح، والسفينة "بينزاي" قادمة من فرنسا وعلي متنها 63 ألف طن قمح، والسفينة "اجيا مارينا" قادمة من روسيا وعلي متنها 29 ألف طن قمح ، كما يجري تفريغ شحنة ذرة تزن 54 ألف طن قادمة من أوكرانيا علي متن السفينة "زين زيانج هاي"، وشحنة صويا تزن 16 ألف طن قادمة من أوكرانيا علي متن السفينة "ايديال"، وتواجد بالمخطاف الخارجي 34 سفينة ، وعلي المخطاف الداخلي يجري تفريغ 14 سفينة منهم 3 سفن تفرغ 145 ألف طن فحم، وثلاث سفن تفرغ خشب، وثلاث سفن تفرغ شعير، وصويا ، ويوريا.

وأضاف الغندور فى بيان، أن الميناء شهد أيضا نشاطا في حركة القطارات والشاحنات والبارجات النهرية، حيث خرج من الميناء ثلاث قطارات، منهم قطاران محملين بـ 3 آلاف طن قمح متجهين إلي المطاحن في إمبابة، وقطار محمل بـ 1000 طن فحم متجه إلي التبينل، وخرج من الهاويس المالح بارجتان نهريتان محملتان بـ 3 آلاف طن فحم، كما تم دخول وخروج 11220 شاحنة عامة من والى الميناء، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليون طن منهم 300 ألف طن قمح .

ووجه اللواء بحري مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء، الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات، وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بشكل آمن .