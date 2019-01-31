كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - رئيس هيئة الترفية السعودي "يمرجح" احمد شوبير علي الفيس بوك

تركي آل الشيخ وشوبير

هاجم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، اليوم، أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة.

وكتب تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الاخ احمد شوبير ... تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد او بصفتك مذيع رياضي او بصفتك لاعب سابق في النادي الاهلي ووالد لاعب حالي في النادي الاهلي".

وأضاف: "عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب او منلعبش ! احنا نلعب في دوري بلد محترم".

في المقابل علق الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، على التغريدة التي كتبها تركي آل الشيخ قائلا "، :"ردي على ما كتبه تركي آل الشيخ، جملة واحدة وهي أحلى بلد بلدي".

ثم رد تركي آل الشيخ، ، على أحمد شوبير، في تغريدة على صفحته على "فيس بوك": "استقواه بالوطنية محدش جاب سيرة مصر العزيزة"بلدي الثاني" اللي بتستاهل رجال مخلصين لبلدهم وليس ل انتماتهم الكرويه والشخصيه و "جيوبهم".. وانت عُدتم عدنا".

ثم علق شوبير مرة اخري مكرراُ نفس الجملة :"ردي على ما كتبه تركي آل الشيخ، جملة واحدة وهي أحلى بلد بلدي".

وكان شوبير تحدث في برنامجه الإذاعي عن تأجيل بعض مباريات بطولة الدوري "مش كل واحد قاعد في التكييف، يقوم ضاربلك بيانين" موجها انتقادات لمطالب مالك نادي بيراميدز .