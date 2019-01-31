كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - تعيين هاني العناني رئيسا لحي العجوزة لمدة عام



أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قرارًا وزاريًا بتعيين هاني شعبان عبدالمعطى العنانى للعمل فى وظيفة رئيس حى العجوزة بمحافظة الجيزة نقلًا من وظيفة رئيس حى بولاق الدكرور وذلك لمدة عام . وكان قد أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قرارًا بندب اللواء جمال إسماعيل محمود السعيد رئيس حى العجوزة السابق، للعمل بديوان عام محافظة القاهرة وذلك حتي بلوغه السن القانونية وإحالته للمعاش. وجاء قرار وزير التنمية المحلية لقيام رئيس الحي بالتحدث بصورة غير لائقة عن مواطني إمبابة وبولاق الدكرور ووصفهم بألفاظ غير لائقة خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية يوم الاحد الماضي لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من احدي النائبات المقيمة بحي العجوزة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات والعديد منها بدون ترخيص والسهر حتي الخامسة صباحا يوميا واحداث ضوضاء وقد انتقد العديد من النواب ما وصف بع رئيس الحي المواطنين بإمبابة وبولاق الدكرور ومنهم النائب محمد الحسيني نائب بولاق الدكزور وأفاد النواب أنه في استطاعات رئيس الحي غلق المقاهي بما يتيح له القانون من إجراءات قانونية وإدارية لغلق تلك المقاهي ومنعها من السهر.

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