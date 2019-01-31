كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - طريقة تحضير كيك النسكافيه البارد



مقادير كيك النسكافيه البارد تناوليها - بسكويت: 400 غرامًا (سادة) - كريمة الخفق: 3 اكواب - العسل: ربع كوب - قهوة سريعة الذوبان: كوب (مع ملعقة كبيرة سكر) - الفانيليا: ملعقتان صغيرتان (تضاف للقهوة الساخنة) - بودرة الكاكاو: ملعقتان كبيرتان (لرش السطح) طريقة تحضير كيك النسكافيه البارد قومي بتذويب السكر في القهوة الساخنة وتضاف الفانيليا وتحرك. ثم تغطى قطع البسكويت واحدة واحدة بسرعة في القهوة وتصف قرب بعضها في طبق التقديم. ثم قومي بخلط الكريمة مع العسل وتوزع كمية من الكريما فوق طبفة البسكويت. تعاد الكرة بغط كمية أخرى من البسكويت بالقهوة ثم توزع فوق الكريما وتعاد الكرة، يمكنك عمل طبقتين من البسكويت أو ثلاث طبقات حسب الرغبة. يرش سطح الكريما الأخير ببودرة الكاكاو بواسطة مصفاة صغيرة. تغطى بالبلاستيك راب وتوضع في الثلاجة يوم كامل ثم يقدم.

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