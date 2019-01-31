كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - ماي: بريكست يسمح لبريطانيا بإبرام اتفاق تجاري مع أميركا

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن اتفاق مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي يسمح لها بتوقيع اتفاقيات تجارة مع الولايات المتحدة.

جاء هذا بعدما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الاتفاق قد يعيق التجارة بين البلدين.

وقالت متحدثة باسم مكتب ماي "الإعلان السياسي الذي اتفقنا عليه مع الاتحاد الأوروبي واضح للغاية. ستكون لنا سياسة تجارية مستقلة بحيث تستطيع المملكة المتحدة توقيع اتفاقيات تجارة مع دول حول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة".

أضافت "نضع بالفعل الأساس لاتفاق طموح مع الولايات المتحدة من خلال مجموعات العمل المشتركة بيننا، والتي اجتمعت خمس مرات إلى الآن".