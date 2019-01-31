كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 05:35 مساءً - محافظ المنيا: الدولة كلها تحتفل بإعادة افتتاح الكنيسة الإنجيلية

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن الدولة بكافة أطياف شعبها، تحتفل بإعادة افتتاح الكنيسة الإنجيلية بملوي بعد ترميمها.

وفي هذا السياق أكد عمرو غلاب عضو مجلس النواب، خلال تقرير عرضته فضائية "dmc" اليوم الخميس، أن افتتاح الكنيسة بعد ترميمها هو عرس حقيقي تفتخر به الدولة.

وأشار "غلاب" إلى أن افتتاح تلك الكنيسة يشير وبقوة إلى حقوق الإنسان المتمتع بها المواطن المصري كاملة، والتي يسعى بعض الجهات إلى تشويهها والتشكيك بها.